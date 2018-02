Colo Colo põe River na lanterna do Grupo 6 da Libertadores O Colo Colo venceu o Caracas por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Santiago, no Chile, assumiu a liderança do embolado Grupo 6 da Copa Libertadores da América e deixou o tradicional River Plate, bicampeão do torneio, na lanterna. Com o resultado, o Colo Colo chegou aos seis pontos, juntamente com o Caracas, que, no entanto, leva desvantagem no saldo de gols (2 a -3). A LDU, do Equador, tem cinco pontos, como o River Plate, mas com um gol a mais de saldo (1 a 0). A partida deveria ser disputada nesta quinta, mas foi adiada pela Conmebol devido à comemoração do Dia do Jovem Combatente nas ruas de Santiago, ao longo desta semana. Caniullan abriu o placar para os chilenos, mas Gonzalez empatou. Suazo, titular da seleção chilena no amistoso contra o Brasil o último sábado, converteu um pênalti já nos acréscimos e garantiu a vitória para a equipe da casa. Na próxima terça-feira, o Colo Colo receberá a LDU, e o Caracas enfrenta o River Plate na quinta, na Venezuela. Se os dois anfitriões vencerem classificam-se para as oitavas-de-final.