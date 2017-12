Colo Colo recebe U$ 50 mil em doações A campanha de arrecadação de fundos para o pagamento dos salários dos jogadores do Colo Colo alcançou cerca de US$ 50 mil na primeira semana, segundo balanço apresentado nesta terça-feira pelo interventor Juan Carlos Saffie. De acordo com ele, aproximadamente US$ 15 mil foram obtidos só nos últimos três dias. ?Temos certeza que as contribuições vão aumentar significativamente a partir de agora e a nossa meta será atingida?, acredita ele. O clube teve a falência decretada há dois meses e pretende arrecadar pelo menos US$ 750 mil para quitar dívidas trabalhistas com atletas e funcionários A campanha - que se estenderá até o dia 5 de abril - contou com uma contribuição especial. O presidente do Chile, Ricardo Lagos, torcedor declarado do rival Universidad de Chile, fez questão de fazer sua doação. No momento da decretação da falência, o Colo Colo acumulava dívidas de US$ 27,6 milhões e seus jogadores estavam sem receber salários há quatro meses.