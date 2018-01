Colo Colo terá desfalques na estréia Na partida de amanhã entre Corinthians e Colo Colo, pelo Grupo C da Copa Mercosul, não se sabe qual das duas equipes tem mais problemas. O Corinthians enfrenta a crise desencadeada pelas acusações de que Marcelinho Carioca teria plantado notícias contra seu companheiro Ricardinho na imprensa. E o Colo Colo, do Chile, joga com apenas metade do seu time. A outra parte está machucada. E ainda enfrenta problemas com atraso no pagamento de salários. O time chileno quer se aproveitar da crise interna do Corinthians para conseguir uma vitória. E também do fato do técnico Wanderley Luxemburgo estar estreando as novas contratações, como o atacante Leandro, que ainda não têm entrosamento. O maior desfalque será o atacante Rozental, que está machucado. A provável escalação do Colo Colo deverá ser Marcelo Ramírez, Fernando Gamboa, Miguel Riffo, Raúl Muñoz, David Henríquez, Marco Villaseca, Marcelo Peña, Marcelo Barticciotto, José Luis Sierra, Sebastián González e Héctor Tapia.