Colo-Colo vence Independiente no Chile O Colo-Colo assumiu a segunda colocação do Grupo C ao vencer, nesta quinta-feira, o Independiente por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Copa Mercosul. O time chileno somou quatro pontos e deixou a equipe argentina para trás, com três. O Corinthians lidera o grupo com nove pontos e o Cruzeiro é o lanterna com apenas um ponto ganho. Os gols da equipe chilena foram marcados por Héctor Tapia, aos 6 minutos do primeiro tempo e por Marco Villaseca, aos 29 minutos do segundo tempo. Ruben Galván fez para a equipe argentina aos 28 da etapa complementar.