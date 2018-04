Colômbia acaba com a invencibilidade da Argentina

A seleção da Colômbia venceu a da Argentina por 2 a 1, de virada, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, tirando a invencibilidade do adversário na competição. A Argentina jogou a maior parte do tempo com um homem a menos devido à expulsão de Tevez. Mesmo assim, abriu o placar no estádio El Campín, em Bogotá, com um golaço de Messi, aos 36 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Colômbia virou com gols de falta de Bustos, aos 17 minutos, e Moreno, aos 37.