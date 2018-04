Colômbia ainda sonha em ter Falcao na Copa do Mundo

"Lamentamos a lesão de Radamel (Falcao Garcia) e informamos que todos os esforços que possam ser feitos serão feitos por ele. Temos que esperar as técnicas para sua recuperação. Esperemos que ele esteja com a camisa 9 na Copa", comentou Bedoya.

Otimista, o dirigente vê uma série de argumentos para confiar que Falcao vai surpreender a todos e ficar à disposição da Colômbia para o Mundial, que começa em 14 de junho para a equipe. "Hoje existem técnicas de recuperação, de operação, que são modernas. Temos um jogador com capacidade, tanto no ponto de vista físico quanto no mental e no espiritual. É muito forte e tem a mentalidade de ir ao Mundial", destacou.

O médico da seleção colombiana, Carlos Ulloa, deve chegar sexta-feira em Portugal para se reunir com os médicos que vão cuidar da cirurgia de Falaão. A FCF tem até o dia o dia 2 de junho para definir o grupo de 23 convocados. Assim, são pouco mais de quatro meses para o centroavante, escolhido por Cristiano Ronaldo como melhor do mundo em 2013, conseguir se recuperar.

Falcao se machucou aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo contra o modesto Chasselay, da quarta divisão francesa, na quarta-feira. Ele recebeu um carrinho por trás do zagueiro Ertek dentro da área, mas o árbitro do confronto sequer marcou o pênalti no lance. Após a partida, o defensor se mostrou abalado com a lesão sofrida pelo atacante e desejou rápida recuperação ao colombiano.

Após deixar o gramado carregado em uma maca, Falcao foi substituído por Rivière, que marcou os dois gols que selaram a vitória por 3 a 0 sobre o Chasselay e garantiram a classificação do Monaco para as oitavas de final da Copa da França.

A lesão sofrida por Falcao está causando grande comoção na Colômbia e até o presidente do país, Juan Manuel Santos, já se manifestou nesta quinta para lamentar o ocorrido com a estrela. Participando do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, ele disse que está torcendo muito pela recuperação do atacante.

A seleção colombiana é apontada como uma das possíveis sensações da Copa que acontecerá entre junho e julho no Brasil. Cabeça de chave do Grupo C, enfrentará Grécia, Costa do Marfim e Japão na primeira fase da competição. Agora, porém, deve ficar sem seu artilheiro e principal jogador, o que diminui consideravelmente as chances de fazer uma boa campanha no Mundial.