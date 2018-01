Colômbia ainda tem 2 desfalques nos treinos A seleção colombiana ainda não está completa nos treinos de preparação para o jogo contra o Brasil, domingo, em Barranquilla, na abertura das Eliminatórias da Copa. A equipe começou o trabalho na segunda-feira, mas os atacantes Aristizábal e Becerra não se apresentaram até agora. Jogador do Cruzeiro, Aristizábal tem liberação do técnico Francisco Maturana para se juntar à seleção apenas na quarta-feira. Já Becerra, que atua no Al Jazeera, dos Emirados Árabes, era esperado nesta terça-feira em Barranquilla. Os dois têm boas chances de serem os titulares do ataque colombiano contra o Brasil. Na segunda-feira, Maturana pôde contar com apenas 6 jogadores. Mas nesta terça 20 dos 22 convocados já estavam treinando. Segundo o médico Héctor Fabio Cruz, todos estão em boas condições físicas.