Colômbia bate Argentina e é 3º A seleção da Colômbia venceu a Argentina por 2 a 1 nesta sexta-feira à tarde e garantiu o terceiro lugar no Campeonato Mundial Sub-20, que está sendo disputado mos Emirados Árabes. A Argentina, que já venceu o torneio quatro vezes, terminou o Mundial em quarto lugar. O time colombiano começou melhor e abriu a contagem com um gol de cabeça de Erwin Carrillo ao 16 minutos, mas Osmar Ferreyra empatou para a Argentina, aos 46 minutos, numa cobrança de falta. O gol da vitória foi marcado por Jaime Castrillon, aos 17 da segunda etapa. A final do Mundial será disputada entre as seleções de Brasil e Espanha e deverá começar às 14h45.