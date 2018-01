Colômbia bate Chile por 4 a 3 no Sub-20 O técnico colombiano, Eduardo Lara, não teve dúvidas em afirmar que seus comandados mostraram "mucha valentía" para vencer, hoje, o selecionado do Chile por 4 a 3, pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. A Colômbia esteve duas vezes em desvantagem: por dois a zero nos seis minutos iniciais da partida, e por 3 a 2, mas soube virar o jogo. Com a vitória, a Colômbia somou três pontos, a mesma pontuação do time brasileiro.