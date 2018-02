Colômbia bate Equador na fase final do Sul-Americano sub-17 A Colômbia venceu nesta sexta-feira o Equador por 2 a 1 na abertura da fase final do Sul-Americano sub-17, na cidade equatoriana de Ibarra. O resultado permite aos colombianos sonhar com uma das quatro vagas para o Mundial da Coréia do Sul, em agosto deste ano. Os colombianos abriram o placar aos 25 minutos de jogo, com Cristian Nazarith, mas Miller Bolaños, num forte chute de fora da área, deixou tudo igual para a seleção anfitriã aos 25 da etapa final. Porém, Ricardo Serna, aos 41, marcou o gol que garantiu os três pontos aos colombianos. A seleção brasileira, que também está na fase final, enfrenta ainda nesta sexta a Argentina. Peru e Venezuela completam a primeira rodada. As seis equipes disputarão o Pan-Americano do Rio de Janeiro, em julho. A segunda rodada acontece no domingo, novamente em Ibarra, com as seguintes partidas: Equador x Venezuela, Argentina x Colômbia e Peru x Brasil.