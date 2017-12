Colômbia completa lista para amistoso e chama Copete, Cuéllar e Teo Gutiérrez

Os 16 jogadores convocados pelo técnico José Pekerman na última terça-feira não serão os únicos a defender a Colômbia no amistoso da próxima quarta-feira contra o Brasil, no Engenhão. O treinador complementou sua convocação com quatro atletas que atuam no futebol sul-americano, depois de chamar apenas aqueles que jogam em clubes colombianos.

O elenco, que treina desde quarta-feira em Bogotá, será reforçado pelo meia Vladimir Hernández, o atacante Jonathan Copete (ambos jogadores do Santos), o volante Gustavo Cuéllar (do Flamengo) e o atacante Teófilo Gutiérrez (do Rosário Central, da Argentina).

Teo, assim, será o único atleta que não atua nem no Brasil nem na Colômbia a atuar no amistoso. Como o jogo não acontece em data reservada pela Fifa para amistosos internacionais, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas. As equipes dos dois países, porém, atenderam aos chamados de suas federações nacionais.

Pékerman não explicou se já planejava chamar esses quatro atletas, ou se mudou de ideia após chamar apenas 16 jogadores para os treinamentos em Bogotá. Ele optou por não convocar o palmeirense Mina, que se reapresentou machucado e só trabalhará no campo na semana que vem.

O amistoso entre Brasil e Colômbia será na próxima quarta-feira, às 21h45. A renda da partida será toda revertida para a Chapecoense e para a família das vítimas do acidente aéreo de novembro.

Confira a convocação completa da Colômbia:

GOLEIROS - David González (Independiente Medellín) e Camilo Vargas (Deportivo Cali);

DEFENSORES - Felipe Aguilar (Atlético Nacional), Farid Díaz (Atlético Nacional), Luis Manuel Orejuela (Deportivo Cali), Juan Sebastián Quintero (Deportivo Cali), Leyvin Balanta (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Independiente Santa Fe) e Daniel Bocanegra (Atlético Nacional).

MEIO-CAMPISTAS - Abel Aguilar (América de Cali), Mateus Uribe (Atlético Nacional), Macnelly Torres (Atlético Nacional), Santiago Montoya (Tolima), Vladimir Hernández (Santos) e Gustavo Cuéllar (Flamengo);

ATACANTES - Miguel Borja (Atlético Nacional), Hárold Preciado (Deportivo Cali), Andrés Felipe Ibargüen (Atlético Nacional), Jonathan Copete (Santos) e Teo Gutiérrez (Rosario Central).