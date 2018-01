Colômbia crê em Copa América este ano A Colômbia voltou a sonhar com a realização da Copa América este ano, menos de uma semana depois de a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), ter anunciado o adiamento da competição para o ano que vem. Desde o iníco da manhã desta quinta-feira, a imprensa colombiana passou a especular sobre uma possível mudança de posição da CSF e que o torneio poderia ser marcado para o final de julho e começo de agosto. A mudança, segundo a imprensa local, teria sido provocada pela pressão das empresas patrocinadoras do evento. A CSF não comentou o assunto. O adiamento da competição - marcada para o período de 11 a 29 de julho - foi anunciado no último sábado, como conseqüência do seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano por guerrilheiros das Farc - as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.