Colômbia derrota Brasil no Sub-20: 1 a 0 Depois de diversos jogos do Campeonato Sul-Americano Sub-20 quase sem público, Colômbia e Brasil duelaram neste domingo com o estádio Hernán Ramírez, na cidade colombiana de Pereira, lotado. O jogo, considerado a final antecipada do torneio, teve todos os 25 mil ingressos disponíveis vendidos na véspera. E a festa dos colombianos foi total: o Brasil jogou mal e foi derrotado por 1 a 0. O gol da vitória colombiana foi marcado pelo atacante Hugo Rodallega, artilheiro do campeonato com nove gols, após bobeira da defesa brasileira. Em vantagem, o time local catimbou e administrou a partida sem dificuldades, uma vez que os brasileiros não tiveram nenhuma criatividade nem força ofensiva. Diego Souza ainda se descontrolou e acertou cotovelada em um adversário. O juiz, injustamente, expulsou os dois. A Colômbia saltou a nove pontos e lidera sozinha. O Brasil tem seis pontos, seguido por Argentina (5), Chile (4), Uruguai (1) e Venezuela (0). Também neste domingo, uruguaios e argentinos fizeram jogo feio e ficaram no 0 a 0. No sábado, o Chile fez 3 a 2 na Venezuela. Restam duas rodadas para o fim do hexagonal final e os quatro primeiros colocados do torneio vão ao Mundial Sub-20, na Holanda. Na quarta-feira, o Brasil enfrenta o Chile, a Argentina pega a Colômbia e o Uruguai duela com a Venezuela.