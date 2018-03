Colômbia derrota Peru por 2 a 0 A Colômbia fugiu da última colocação na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006, nesta madrugada de quinta-feira, ao derrotar o Peru, em Lima, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Grisales e Oviedo, ambos no primeiro tempo. Com este resultado, os colombianos somam quatro pontos e ficam ao lado do Equador, deixando a Bolívia - com três pontos - na última posição. O Peru é o sétimo, com cinco.