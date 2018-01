Colômbia desiste de concorrer a sede da Copa de 2014 A Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou sua desistência da candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2014, nesta quarta-feira, em Bogotá. As dificuldades para organizar o evento (principalmente em infra-estrutura) e a concorrência do Brasil fizeram os dirigentes locais chegarem à conclusão de que não valia a pena continuar com a disputa. O comunicado enviado à imprensa pelo presidente da FCF, Luis Bedoya Giraldo, reforça que "a federação sempre viu o projeto com ressalvas, observando as possibilidades e, de certa maneira, atentando em que situação nos encontramos conversando em termos de estruturas desportivas [problemas com reformas de estádios e estrutura local]", lembrando do apoio que tinham do presidente Alvaro Uribe, que prometia arrumar recursos financeiros. Este mesmo comunicado reforça ainda o apoio condicional que o país dará, agora, para que o Brasil seja escolhido como sede do Mundial. Agora, basta à CBF esperar até dezembro, quando a Fifa fará o anúncio oficial, uma vez que é candidato único (as inscrições foram encerradas no começo deste ano. Esta seria a segunda vez que o país buscava sediar o maior evento do futebol no mundo. A anterior havia sido para a Copa de 1986, onde os colombianos chegaram a serem escolhidos, mas tiveram de desistir por causa de um terremoto que destruiu parte das cidades. Assim, a sede foi o México.