Colômbia é campeã da Copa América A Colômbia está em festa. Mais de 45 mil torcedores comemoraram neste domingo, no estádio El Campín, em Bogotá, o primeiro título de Copa América conquistado pela seleção colombiana em toda sua história. Na final, a equipe da casa derrotou o México por 1 a 0 e "fechou" a campanha no torneio de forma brilhante. Venceu os seis jogos que disputou, marcou 11 gols e não sofreu um gol sequer, fato que não ocorria há 80 anos. Nos últimos dias, o único assunto no país era a final da competição, que contou com a presença do astro Diego Armando Maradona nas tribunas do El Campín. O ex-craque representou a Argentina, que não quis participar do campeonato. As medalhas aos anfitriões foram entregues pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicolas Leoz. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, também viu o encerramento da Copa América. O sucesso no último dia da competição premiou a organização da Copa América. Apesar do temor dos participantes, nenhum incidente sério foi constatado desde o início, no dia 11 de julho. A segurança foi impecável e nenhuma das delegações presentes na Colômbia teve problemas. A competição apresentou baixo nível técnico e a Colômbia, mesmo sem várias estrelas (como Rincón e Asprilla), foi muito superior aos adversários. Neste domingo, contra o México, não foi diferente. A primeira etapa foi equilibrada e a melhor chance foi do time da casa. Aristizábal acertou a trave do goleiro Pérez logo no início. Os mexicanos ameaçaram em dois contra-ataques. Aos 30 minutos de jogo, os torcedores colombianos se assustaram. Aristizábal sofreu contusão na coxa esquerda e teve de ser substituído por Castillo. "Foi dolorido ter de ficar fora da maior parte do jogo final", lamentou o atacante, que terminou como artilheiro do torneio, com 6 gols. No segundo tempo, só a Colômbia jogou. Criou várias oportunidades de gol e conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. López cobrou falta e Ivan Córdoba desviou de cabeça: 1 a 0. O time da casa continuou melhor e só não goleou porque o goleiro Pérez fez ótimas defesas. No fim, os mexicanos perderam a cabeça e apelaram para a violência. Juan Rodriguez e Torrado acabaram expulsos.