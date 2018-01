Colômbia é campeã Sul-Americana Sub-20 A Colômbia conquistou neste domingo o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com uma vitória sobre a Venezuela por 2 a 0, em Manizales. O primeiro gol dos colombianos foi marcado por Cristian Marrugo, aos 23 minutos do primeiro tempo. O goleador do torneio e maior artilheiro da história da competição, Hugo "Rodagol" Rodallega, fez o segundo e chegou ao seu 11.º gol neste Sul-Americano. A seleção anfitriã venceu a competição pela segunda vez na história e terminou o torneio invicta. O time do técnico Eduardo Lara não encontrou um jogo fácil contra os venezuelanos, que mostraram uma forte evolução neste torneio. Apesar da resistência dos vizinhos, os colombianos não perderam a tranqüilidade e impuseram o seu ritmo de jogo, chegando ao gol adversário de forma perigosa. Como primeiro gol de Marrugo, os anfitriões passaram a jogar no erro da Venezuela. Depois do gol de Rodallega, aos 13 minutos do segundo tempo, a Colômbia controlou o jogo até a festa pelo título. Último classificado - No sábado à noite, o Chile obteve sua classificação para o Mundial da categoria, que será disputado na Holanda, em julho. Os chilenos empataram com o Uruguai por 2 a 2 e ganharam a última vaga no saldo de gols.