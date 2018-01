Colômbia e Honduras tentam ir à final Movida pelo sonho de conquistar a primeira Copa América, jogando em casa e atenta ao exemplo brasileiro, a invicta Colômbia entra em campo para enfrentar Honduras, nesta quinta-feira, às 21h40, por uma vaga na decisão da competição. A maior força do time anfitrião é seu técnico, Francisco Maturana. O México, que venceu o Uruguai por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, já garantiu sua vaga na final. "Quem não se preocupa com Maturana desconhece seus atributos como técnico", disse o lateral Pérez, da equipe hondurenha. Para ele, o treinador é mais perigoso do que muito atacante. Por esse motivo, seu adversário no banco, Ramón Maradiaga, estuda os recursos do rival como nunca. "Queremos evitar que ele nos surpreenda." O discurso é o mesmo do time colombiano, que, claro, não quer desperdiçar a grande chance de conquistar a Copa América pela primeira vez. A preocupação não é somente de sofrer a mesma surpresa do Brasil, que foi despachado nas quartas-de-final por Honduras. "Um time que eliminou o Brasil precisa ser tratado por ?senhor?", diz Maturana. Para o atacante colombiano Aristizábal, o segredo será dominar a bola no meio-de-campo e atacar com dinamismo.