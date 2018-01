Colômbia e Peru têm vários desfalques O técnico da seleção da Colômbia, Francisco Maturana, confirmou neste domingo que vai adotar um sistema com apenas um jogador fixo à frente para a partida desta segunda-feira, contra o Peru, às 19h30 (de Brasília), pelas quartas-de-final da Copa América. A mudança é decorrência das várias alterações a que se viu obrigado a fazer, em praticamente todos os setores. Maturana preferiu ?povoar? o meio-campo, mas diz que pretende montar uma equipe com jogadores que também tenham poder de ataque. Desta forma, vai atuar no sistema 4-5-1 - uma formação que, segundo ele, poderá estar resguardada na defesa quando atacada e deverá ser ofensiva, quando estiver com a posse de bola. Maturana decidiu não escalar o atacante Elson Becerra, a opção natural para a substituição de Elkin Murillo (suspenso). Eulalio Arriaga, que seria a primeira opção também está suspenso. Além deles, Maturana não poderá contar com Jairo Castillo, machucado. Na defesa o técnico também tem problemas. González entra no lugar de López e Orozco terá de susbtituir Ivan Córdoba, que está suspenso. ?Nós temos problemas para montar a equipe, sim, mas não adianta nada sentar e ficar chorando. Temos que trabalhar e buscar respostas?, explicou Maturana. PERU - O técnico do Peru, Julio César Uribe, admite que a equipe entra para esta partida com um espírito resignado. Nos últimos dias, o treinador enfrentou problemas de contusões em seis jogadores. Além disso, terá outros três jogadores suspensos. Estão fora das melhores condições físicas, o goleiro Oscar Ibañez, os zagueiros Paujuelo e Jorge Soto e os meio-campistas Juan Jayo, Luis Hernández e Gustavo Tempone. Além disso, perdeu o volante Martín Hidalgo e o atacante Lobatón - que cumprem suspensão por dois cartões amarelos - e o meio-campista Darío Muchotrigo, que foi expulso na última partida. Por conta disso tudo, Uribe fez os jogadores entenderem o seguinte: ?Nós temos muito a ganhar e pouco a perder. A obrigação de vencer é deles. Nós já superamos as nossas próprias expectativas?, disse ele.