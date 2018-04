Colômbia e Venezuela entram em campo em busca da vitória

A Colômbia recebe neste sábado a Venezuela, no Estádio El Campín, em Bogotá, pelas Eliminatórias do Mundial da África do Sul 2010, em uma partida na qual só a vitória interessa a ambas as equipes. Veja também: Classificação das Eliminatórias Os colombianos, comandados pelo técnico Jorge Luis Pinto, tem em mente alcançar sua primeira vitória nas Eliminatórias e romper a seca de gols, após empatar em 0 a 0 com Brasil e Bolívia nas duas primeiras rodadas. Com dois pontos ganhos até aqui, a equipe tem a obrigação de vencer para não perder de vista a líder Argentina (com seis pontos), e Brasil e Paraguai, empatados com quatro. "A Colômbia precisa ganhar da Venezuela", afirmou o técnico colombiano. O mesmo pensamento é compartilhado pelo atacante Falcao García, que disse que vencer a Venezuela "é uma obrigação". Já a Venezuela, por sua parte, chegou à Colômbia disposta a não dar vida fácil à equipe da casa. Colômbia Agustín Julio; Rubén Darío Bustos, Walter Moreno, Mosquera, Vélez; José Amaya, Carlos Sánchez, Aldo Ramírez, Castrillón; Rentería e Falcão García Técnico: Jorge Luis Pinto Venezuela Morales; Vallenilla, José Manuel Rey, Leonel Vielma, Andrés Rouga; Vitali, Jorge Rojas, Ricardo Páez, Arango; Nicolás Fedor e Maldonado Técnico: Richard Páez Árbitro: Rubén Selman (CHI) Estádio: El Campín, em Bogotá (COL) Horário: 19h10 (de Brasília) O técnico Richard Páez deixou entrever que a equipe está confiante em sua capacidade de vencer a Colômbia. À frente da seleção venezuelana desde janeiro de 2001, ele demonstra confiança em seus jogadores, e já declarou que este é o melhor grupo da história do futebol venezuelano. "Queremos a vitória e os três pontos. Não viemos para ficar na retranca, esta nunca foi nossa característica", disse o meia Vitali, um dos destaques da equipe. Páez não confirmou a escalação que colocará em campo contra a Colômbia, e só antecipou a presença do goleiro Morales, em substituição ao lesionado Renny Vega. A Venezuela vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador, fora de casa, e de uma derrota por 2 a 0 para a Argentina, e soma três pontos na competição. "Para a partida deste sábado, posso dizer que terei onze jogadores dispostos a vencer", afirmou o treinador.