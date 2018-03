Colômbia enfrentará Brasil na Copa Ouro As seleções da Colômbia e Guatemala empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, pela última rodada da fase de classificação de Copa Ouro, em Miami, nos Estados Unidos. Com o resultado, a Colômbia ficou em primeiro lugar do Grupo B e pegará nas quartas-de-final, no próximo sábado, em Miami, ás 21 horas, a seleção do Brasil, que terminou na segunda colocação do Grupo A. Os mexicanos ficaram em primeiro lugar no grupo do Brasil. A classificação brasileira foi confirmada na noite desta quinta-feira após o empate por 0 a 0 entre o México e Honduras. Ainda pelo Grupo B, a Jamaica, que ficou em segundo lugar, também se classificou e jogará contra o México, no domingo, na Cidade do México.