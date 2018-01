Colômbia espera golear Nova Zelândia Fazer um grande saldo de gols para, quem sabe, entrar na disputa da vaga na última rodada com alguma vantagem. Esta é a missão dos colombianos diante da frágil Nova Zelândia nesta sexta-feira, às 14 horas, de Brasília, no Estádio Gerland, em Lyon, pelo Grupo A. Ambas as equipes não somam nenhum ponto, pois perderam seus jogos de estréia. Para o técnico Francisco Maturana, esta será a grande chance de seu selecionado acabar com a série de seis jogos sem marcar gols. O último ocorreu em 12 de maio de 2002, na derrota para o México por 2 a 1. O atacante Aristizábal, que atua no Cruzeiro, prometeu acabar com a falta de gols. Os neozelandeses tem apenas um objetivo. Não repetir o pífio desempenho da competição de 1999, quando perderam os três jogos. Conquistar um ponto já é considerado como vitória pelos veteranos da equipe.