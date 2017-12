Colômbia espera recepcionar bem o Brasil A administração do Hotel Puerta del Sol está preparando uma recepção de gala para a seleção brasileira. Dia 7 o time do técnico Carlos Alberto Parreira faz na cidade a primeira partida das eliminatórias da Copa de 2006, contra a Colômbia. A decoração do lobby atenderá aos gostos brasileiros, bem como vários dos funcionários estão tendo aulas de português. A delegação chega dia 5 e foram reservados 60 apartamentos, no 5º e 6º andar.