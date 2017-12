Colômbia está confiante em conquistar segunda Copa América

A seleção colombiana de futebol chegou a Maracaibo convencida de que pode vencer a Copa América da Venezuela e repetir o título conquistado pela primeira vez em 2001, quando a competição foi realizada no país. "Viemos para ganhar a Copa América, este é o objetivo. Vamos apresentar uma equipe agressiva e competitiva, como sempre esteve a Colômbia em seus melhores momentos. Acho que estamos bem", disse o técnico da seleção colombiana, Jorge Luis Pinto. "Sabemos que a competição é difícil, mas estamos preparados para isso", afirmou. Pinto reforçou o coro dos que consideram a Argentina como favorita, "porque é uma equipe de respeito", e destacou ainda as renovações vividas por Paraguai e Estados Unidos, seus rivais no Grupo C. Antes de deixar a Colômbia, o técnico havia dito que tinha certeza da classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2010, o que não aconteceu para o Mundial de 2006, na Alemanha. A Colômbia estréia na quinta-feira contra o Paraguai na partida que abrirá o Grupo C. No outro jogo se enfrentam Argentina e Estados Unidos.