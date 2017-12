Colômbia está na semi do Mundial Sub-17 Com dois gols de José Otalvaro, a Colômbia derrotou, neste sábado, a Costa Rica, por 2 a 0, e avançou às semifinais do Mundial Sub-17, na Finlândia. Otalvaro abriu o placar aos 25 e ampliou o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Os colombianos aguardam o vencedor entre Brasil e Estados Unidos, que se enfrentam neste domingo. Ainda neste sábado está previsto o duelo entre Argentina e México. No domingo, jogam Espanha x Portugal.