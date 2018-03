Colômbia estréia técnico no Peru Com a estréia do novo treinador, Reinaldo Rueda, contratado para o lugar do demitido Francisco Maturana, a Colômbia tenta se recuperar nas Eliminatórias contra o Peru, do técnico brasileiro Paulo Autuori, nesta quarta-feira, em Lima, às 23h30 (transmissão ao vivo da SporTV). Os colombianos são a maior decepção do início das Eliminatórias. Foram derrotados três vezes (Brasil, Bolívia e Venezuela) e empataram na última rodada contra a Argentina, em casa. Com isso, Maturana foi demitido e Rueda chegou como salvador da pátria. "Estamos com o objetivo de recuperar o terreno perdido", disse o técnico. Os jogadores só se encontraram nesta terça, em Lima, por causa dos problemas para liberação dos clubes europeus e colombianos. Rueda deve armar o time bem fechado, confiando no atacante Juan Pablo Angel, do Aston Villa. No time peruano, comandado por Autuori, há alívio pela chegada do atacante Claudio Pizarro, liberado pelo Bayern de Munique. Até agora, 35 mil dos 45 mil ingressos colocados à venda já haviam sido vendidos.