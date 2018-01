Colômbia faz até treino secreto Francisco Maturana resolveu aumentar o mistério para a partida de domingo contra o Brasil, em Barranquilla, pelas Eliminatórias. O treino da Colômbia nesta sexta-feira foi realizado a portas fechadas, depois do técnico já ter revelado que a escalação da seleção, ao contrário do que sempre faz, só será divulgada momentos antes do jogo. Os jogadores foram bem orientados por Maturana para evitar dar dicas sobre a escalação para os jornalistas. Nas entrevistas, todos disseram que foram testadas várias formações e que nem eles sabiam qual será o time que entrará em campo no domingo. A imprensa não tem dúvida de que a defesa será formada por Oscar Córdoba, Gonzalo Martinez, Iván Córdoba, Yepes e Bedoya. Daí para frente, há muitas dúvidas. E uma certeza: Aristizábal será titular. Outra arma dos colombianos é o forte calor que vem fazendo em Barranquilla. "Vamos tentar fazer um gol cedo, para obrigar o Brasil a correr mais e se desgastar", disse o zagueiro Yepes. Iván Córdoba, que foi companheiro de Ronaldo na Inter de Milão, está preocupado com o atacante brasileirio. "Ronaldo é um grande jogador e pode nos criar problemas se não for bem marcado. O segredo é ter atenção o tempo todo e tomar cuidado com sua entradas em diagonal", afirmou.