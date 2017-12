Colômbia fica sem suas estrelas Mesmo jogando a Copa América em casa, com a pressão para ser campeão, o técnico da Colômbia, Francisco Maturana, preferiu poupar as principais estrelas do país no torneio que começa dia 11 de julho. Na convocação anunciada nesta terça-feira, o treinador deixou fora da lista jogadores como Asprilla, Rincón, Angel, Viveros, Serna e Bermúdez. Segundo Maturana, a sua idéia com a convocação foi dar um descanso a estes jogadores que ficaram de fora e deixar que os novos atletas tenham oportunidade de jogar pela seleção. A Colômbia está no Grupo A do torneio, ao lado de Chile, Equador e Venezuela. Veja a lista completa dos 22 convocados da seleção colombiana para a Copa América: Goleiros - Oscar Córdoba e Miguel Calero; Defensores - Jersson González, Iván Córdoba, Mario Yepes, Andrés Orozco, Roberto Cortés, Gerardo Bedoya e Iván López; Meio-campistas - Oscar Díaz, Juan Carlos Ramírez, Fabián Vargas, David Ferreira, John Restrepo, Freddy Grisales, Mauricio Molina e Geovanni Hernández. Atacantes - Jairo Castillo, Víctor Aristizábal, Elkin Murillo, Elson Becerra e Eulalio Arriaga.