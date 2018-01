Colômbia goleia o Peru por 5 a 0 A Colômbia mostrou neste sábado que está na briga direta por uma vaga na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, ao golear o Peru por 5 a 0, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, Com esta vitória os colombianos chegam aos 17 pontos, ficando a somente dois do Paraguai (quarto colocado), que tem 19 e joga neste domingo contra o Brasil. Os cerca de 15 mil torcedores que assistiram ao jogo aplaudiram a boa atuação da Seleção da casa, mesmo debaixo de um forte calor. Só tiveram um susto aos 22 minutos, quando Mario Alberto Yepes perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro peruano Juan Flores. Luis Rey, aos 29 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. A goleada foi construída no segundo tempo: aos 10, Elkin Soto fez o segundo, Juan Pablo Angel fez o terceiro aos 13, John Restrepo fez o quarto aos 30 e Edixon Perea consolidou a goleada aos 33 minutos. Agora, a Colômbia terá um adversário direto na briga por uma vaga na próxima rodada: recebe o Equador, na quarta-feira, dia 8 de junho. Já o Peru, que vê suas chances de classificação diminuírem por estar em má-fase e, aparentemente, entrando em crise, pois nem a estréia do técnico Freddy Ternero evitou o resultado, joga um dia antes, na terça-feira, contra o Uruguai, em casa.