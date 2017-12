Colômbia inicia Eliminatórias apreensiva A participação da Colômbia nas Eliminatórias para a Copa de 2006 já é motivo de apreensão - antes mesmo da estréia. Torcedores temem fiasco semelhante ao da fase de classificação para o Mundial do ano passado, em que o time não obteve vaga. Os representantes da América do Sul foram Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador, além do campeão Brasil. O receio de nova decepção aumentou depois da discreta participação colombiana na Copa Ouro, nos EUA e no México, e do amistoso de quarta-feira com a Eslováquia. O jogo terminou com empate de 0 a 0 e decepcionou as 20 mil pessoas que pagaram ingresso para ir ao estádio Shea, em Nova York. O técnico Francisco Maturana não é tão pessimista. Ele admitiu falhas, mas acredita em mudança de comportamento a partir do duelo do dia 7, contra o Brasil, em Barranquilla. A base é semelhante à da Eliminatória anterior, mas a aposta se concentra em alguns jogadores, como o zagueiro Ivan Córdoba (Inter de Milão), o centroavante Preciado (Cáli) e principalmente Aristizábal, um dos destaques do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O retrospecto da Colômbia não anima, mesmo com o otimismo de Maturana. Na Copa Ouro, houve vitória apertada sobre a Jamaica (1 a 0), empate com a Guatemala (1 a 1) e derrota para o time pré-olímpico do Brasil (2 a 0). Não há previsão de novas partidas antes do confronto no estádio de Barranquilla. O Equador, rival brasileiro no dia 10, em Manaus, também está em fase final de preparação. No meio da semana, ganhou da Guatemala por 2 a 0 e causou boa impressão. O técnico colombiano Hernan Darío Gomez terá a partir de segunda-feira o grupo principal para concentração total.