Colômbia joga para o gasto e ganha A Colômbia não foi brilhante, não deu espetáculo. Mas fez o que precisava: ganhou por 1 a 0 da Bolívia na noite desta quarta-feira e garantiu mais três pontos na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. Com a vitória, a Colômbia soma 13 pontos e está na disputa para, pelo menos, a vaga na repescagem. Já a Bolívia fica com dez pontos, ocupando as últimas colocações. O gol da vitória colombiana foi marcado pelo zagueiro Yepes, aos 18 minutos do primeiro tempo.