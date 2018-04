Colômbia para em goleiro de 19 anos e fica no empate sem gols contra a Venezuela

A Colômbia desperdiçou nesta quinta-feira uma excelente chance de se aproximar da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Mas diante da já eliminada Venezuela, ficou apenas no empate por 0 a 0 no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, em solo venezuelano, pela 15.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A seleção do atacante Falcao García até pressionou bastante, mas parou na excelente atuação do goleiro Wuilker Fariñez, de apenas 19 anos.

O resultado deixou os colombianos com 25 pontos e impediu que se garantissem na segunda posição. E a seleção tem agora um difícil desafio pela frente: o Brasil, na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), em Barranquilla. Já a Venezuela, lanterna com apenas sete pontos, encara a Argentina fora de casa.

Com o meia James Rodríguez recuperando-se de contusão e sem condições de atuar, além de Borja no banco de reservas, a Colômbia apostava boa parte de suas fichas em Falcao García. E o atacante do Monaco, campeão francês na última temporada, fez valer no início o seu bom momento.

Foi dele a primeira grande chance aos 28 minutos, após receber cruzamento. Falcao García cabeceou no alto, forte, e quase abriu o placar. Mas Wuilker Fariñez salvou com uma bela defesa - um dos destaques da seleção venezuelana, que ficou com o vice no último Mundial Sub-20.

Embora jogasse contra o lanterna das Eliminatórias e precisasse do triunfo para encaminhar a classificação ao Mundial de 2018, a Colômbia sofria sem James Rodríguez e pouco criava. As demais chances do primeiro tempo vieram em lances fortuitos. Em chute de fora da área, Yimmi Chará exigiu outra boa defesa de Fariñez. Carlos Sánchez também aproveitou cobrança de escanteio e finalizou rasteiro para fora.

E a Venezuela, diante da passividade do rival, aproveitou o apoio da torcida e passou a pressionar. Com o meia Otero no banco de reservas, mas com o atacante Josef Martínez inspirado, a seleção da casa também assustava o goleiro Ospina. A grande chance do primeiro tempo veio aos 34 minutos, quando Martínez arriscou de fora da área, forte, no ângulo. A bola, contudo, parou no travessão.

A Colômbia até voltou melhor no segundo tempo e pressionou nos minutos iniciais. Mas em boa finalização de Cuadrado e cabeçada de Falcao García, novamente parou nas grandes defesas de Fariñez.

Otero, então, foi a campo e a Venezuela melhorou. E, já aos 25 minutos, após jogada de Murillo, Rondón recebeu cruzamento rasteiro dentro da pequena área e bateu prensado com a zaga, no canto, mas Ospina esticou a perna e evitou o gol. O meia do Atlético Mineiro também chutou com perigo pouco depois e exigiu boa defesa do goleiro.

O duelo permaneceu movimentado, sem muita organização tática e com boas chances criadas, até os minutos finais. Mas os dois goleiros, especialmente Wuilker Fariñez, seguiram com grande atuação e evitaram o gol. Pior para a Colômbia, que desperdiçou grande chance de se aproximar da classificação.

FICHA TÉCNICA

VENEZUELA 0 x 0 COLÔMBIA

VENEZUELA - Wuilker Fariñez; Victor García, Chancellor, Villanueva e Feltscher; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Sergio Córdova (Figuera) e Machís (Jhon Murillo); Josef Martínez (Otero) e Rondón. Técnico: Rafael Dudamel.

COLÔMBIA - Ospina; Santiago Arias, Cristián Zapata, Óscar Murillo e Fabra; Carlos Sánchez (Aguilar), Wilmar Barrios, Cuadrado, Edwin Cardona (Giovanni Moreno) e Yimmi Chará (Luis Muriel); Falcao García. Técnico: José Pekerman.

CARTÕES AMARELOS - Sergio Córdova e Tomás Rincón (Venezuela); Óscar Murillo (Colômbia).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/Brasil).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (Venezuela).