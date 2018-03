Colômbia pede paz a grupos armados Autoridades civis e representantes da Igreja colombiana decidiram hoje pedir trégua aos terroristas, na última tentativa do governo de manter a Copa América de futebol no país. Um manifesto assinado pelo prefeito de Medelin, Luis Perez; o governador do departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria e o presidente da Conferência Espiscopal, monsenhor Alberto Giraldo - apela aos grupos terroristas que suspendam hostilidades pelo menos durante a realização da competição, prevista para o período de 11 a 29 de julho. Atentados a bomba efetuados desde o último dia 4 de maio nas cidades de Cali, Medelin e Bogotá, deixaram um saldo de 20 mortos e mais de 200 pessoas feridas, num quadro que levou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) a admitir a transferência da competição para outro país. Na terça-feira o comitê-executivo da Confederação vai se reunir em caráter de emergência em Assunção para decidir se mantém ou não a Copa América na Colômbia. Medelin vai abrigar jogos do Grupo C - onde estão a Argentina, Uruguai, Bolívia e Canadá. No final da manhã, um núcleo urbano da guerrilha que opera em Medelin, divulgou um comunicado informando que ?por ordens superiores? dava início hoje a um período de trégua, em respeito às delegações estrangeiras que chegarão ao país para a competição. ?Nenhum cidadão estrangeiro será submetido a riscos em conseqüência de um conflito interno. O futebol é paixão, é cultura e é a Colômbia?, diz o comunicado das auto-denominadas ?milícias?. As ?milícias? se especializaram em cometer ataques terroristas e a efetuar tarefas de inteligência nas grandes cidades em nome das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) - os dois principais grupos terrotistas em atividade no país.