Colômbia prepara surpresa para o Brasil A Colômbia não participou do Mundial de 2002, decepcionou recentemente na Copa Ouro, mas inicia trajetória para a Alemanha-2006 com confiança. Os atuais campeões sul-americanos - venceram o torneio de 2001 - acreditam tanto no poder de reação que planejam superar o Brasil na estréia, domingo, em Barranquilla. A prova maior de confiança vem de Francisco Maturana. O treinador que fez história ao comandar geração excepcional, de Asprilla, Valderrama, Rincón, Higuita, aposta que o time encantará já na primeira rodada. "Não vamos assumir o papel de vítimas", avisou, em entrevista a El Tiempo, de Bogotá. "A Colômbia não se prepara para aplaudir o Brasil, mas para derrotá-lo." Maturana não quer que a promessa soe como atitude presunçosa. Em sua avaliação, trata-se de postura normal para quem joga em casa e deve compromisso com a torcida. "Qualquer pessoa de bom senso sabe que Brasil e Argentina estão um degrau acima de nós", ponderou. "Não podemos dizer que estamos à altura dos brasileiros, mas temos o direito de pensar em vitória", observou, além de enumerar os motivos que o levam a ser otimista. "Temos bons jogadores, boa estrutura tática, vontade e jogamos diante de nosso público." O colombiano não abre mão de impressionar o Brasil e admite que até o empate pode ser considerado resultado ruim, dependendo da forma como sua equipe vier a se apresentar. "Se o empate é conseqüência de postura medrosa, o aceitamos, mas sem alegria", avisou. "Quero um time que entre em campo para ganhar e que obtenha resultado positivo por méritos próprios." Maturana encara o desafio inicial como boa oportunidade para dar ânimo ao time. "Acho ótimo fazermos teste duro com o campeão do mundo", garantiu a El Espectador, de Bogotá. "Estou orgulhoso de enfrentar equipe desse quilate, porque virá para a Colômbia com o que tem de melhor." Concentração e inteligência também serão decisivos, em sua opinião, para obter três pontos na arrancada, ao contrário do que ocorreu nas Eliminatórias para 2002, quando empataram por 0 a 0 no Estádio El Campín, em Bogotá, também na rodada inaugural. "Não tememos ninguém, embora respeitemos a todos os brasileiros", afirmou. "Estamos concentrados para explorar ao máximo o que temos de bom", comentou. "Não ficaremos embaixo do gol para que nos bombardeiem." Maturana faz profissão de fé na defesa, "a melhor da América do Sul", com Córdoba, Iván Córdoba, Yepes, Martinez e Bedoya. Também compara a geração atual da Colômbia com aquela que fez história nas Copas de 90 e 94. "Este time é igual ou superior àqueles", avisou, com a segurança de quem guiou a seleção que, em 93, goleou a Argentina por 5 a 0. "A vantagem atual é de que os jogadores têm mais experiência internacional do que antes."