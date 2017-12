Colômbia quer mudar jogo contra Peru Por exigência da TV, a Federação Colombiana de Futebol pediu hoje à Fifa autorização para transferir do dia 14 para o dia 16, a partida contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o diretor da Federação Colombiana, Gustavo Moreno, a emissora de TV responsável pela transmissão não teria horário disponível para o período da noite, que seria o mais adequado para o torcedor. A Colômbia é sexta colocada na classificação geral da zona sul-americana, com 19 pontos, dois a menos que Brasil e Uruguai. O técnico Francisco Maturana antecipou que convocará praticamente a mesma equipe que venceu a Copa América. Mauricio Serna, do Boca Juniors (ARG) e Frankie Oviedo, do América de México, serão os reforços mais importantes.