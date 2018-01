Colômbia reage e vence a Nova Zelândia A seleção da Colômbia derrotou a Nova Zelândia por 3 a 1, de virada, na tarde desta sexta-feira em Lyon, na França, e manteve as chances de classificação para a segunda fase da Copa das Confederações. O time colombiano - que perdeu na estréia por 1 a 0 para a França - soma agora 3 pontos no Grupo A e precisa vencer o Japão na próxima rodada. A Nova Zelândia, que perdeu por 3 a 0 para o Japão na estréia, continua sem marcar pontos e está virtualmente eliminada do torneio. Ainda nesta sexta-feira, França enfrenta o Japão. A Colômbia levou um susto, quando aos 27 minutos do primeiro tempo, De Gregorio pegou um chute forte de fora da área e marcou 1 a 0. A reação demorou e só veio na segunda etapa. Aos 13 minutos, Lopes empatou; o zagueiro Yepes colocou a Colômbia em vantagem aos 29 minutos, num belo voleio, e Hernandez ampliou para 3 a 1, dez minutos depois. Ficha Técnica Colômbia ? Córdoba; Bedoya (Arraiga), Córdoba, Yepes e Martínez; Darío Velasquez (Patiño), Hernández e López; Becerra, Murillo (Valentierra) e Elkyn Murillo. Técnico: Francisco Maturana. Nova Zelândia ? Utting; Oughton, Hay, Nelsen e Davis; Coveny (Smeltz), Di Gregorio, Elliot e Vicelich; Hickey e Killen. Técnico ? Mick Waitt. Gols ? Di Gregorio aos 27 minutos do primeiro tempo; López aos 13, Yepes aos 30 e Hernández aos 40 do segundo. Árbitro ? Carlos Batres (Guatemala). Cartão amarelo ? Martinez, Hickey, Nelsen e Becerra. Cartão vermelho ? Killen. Local ? Estádio Gerland, em Lyon.