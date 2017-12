Colômbia reforça segurança em Barranquilla A Colômbia promete segurança reforçada em Barranquilla para o jogo contra o Brasil, no próximo domingo, na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Segundo o chefe de polícia Oscar Gamboa, serão cerca de 1.900 homens encarregados de proteger as duas seleções e os torcedores. Os jogadores colombianos chegam a Barranquilla nesta segunda-feira, quando já começam a preparação para o jogo, enquanto os brasileiros seguem primeiro para a Granja Comary, em Teresópolis, e desembarcam apenas sexta na Colômbia.