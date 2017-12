Colômbia: sai o time que enfrenta Brasil O técnico da seleção colombiana de futebol, Francisco Maturana, completou nesta segunda-feira a lista de 22 jogadores convocados para a estréia nas eliminatórias da Copa do Mundoa de 2006, contra o Brasil, dia 7 de setembro, em Barranquilla. No sábado, o técnico chamou 14 jogadores que atuam nos Emiratos Árabes Unidos, Argentina, México e Brasil, e hoje completou a lista com mais oito. Entre os destaques da lista, estão o zagueiro Gerardo Bedoya e o atual artilheiro do Torneio Clausura-2003, Léider Preciado. Maturana também convocou o meio-campista Freddy Grisales, do Atlético Nacional, porém, ele corre risco de corte. Grisales sofreu uma contusão no ombro direito na rodada do final de semana e pode ser vetado pelo departamento médico. Veja a lista Goleiros Córdoba (Besiktas, Turquia) Mondragón (Galatasaray, Turquia) Defensores Córdoba ( Inter de Milán, Itália) Yepes (Nantes, França) Martínez (Reggina, Itália) Perea (Boca Juniors, Argentina) Bedoya (Deportivo Cali) Ivan López (Santa Fé) Roberto Carlos Cortés (Independiente Medellín) Meio-Campistas Restrepo (Cruz Azul, México) Vargas (Boca Juniors, Argentina) Patiño (Newell´s Old Boys, Argentina) Giovanni Hernández ( Colón, Argentina) Freddy Grisales (Atlético Nacional) Jorge López (Millonarios) Viáfara (Once Caldas) Atacantes Aristizábal (Cruzeiro, Brasil) Juan Pablo Angel (Aston Villa, Inglaterra) Mauricio Molina (Morelia, México) Elson Becerra (Al-Jazira, Emiratos Arabes) Rafael Castillo (Bucaramanga) Léider Preciado (Deportivo Cali)