Colômbia segue na disputa por vaga A Colômbia conquistou nesta quarta-feira sua segunda vitória no Sul-Americano Sub-17: 3 a 1 no Peru, em Maracaibo, na Venezuela. Os gols do jogo foram de Daniel Chávez (Peru), Winston Girón, Jairo Palomino e Diego Causado (para a Colômbia). Com isto, os colombianos chega aos seis pontos no Grupo B do torneio e continua na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. Já para o Peru está eliminado e cumprirá tabela nos dois jogos que ainda tem a disputar.