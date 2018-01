Colômbia Sub-20 está no hexagonal Com um gol de Ruiz, aos 12 minutos do segundo tempo, a Colômbia, nesta terça-feira à noite, derrotou a Venezuela, por 1 a 0, e garantiu vaga no hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. Com este resultado, os colombianos terminaram a primeira fase com nove pontos, em quatro jogos, ficando com uma das três vagas do Grupo B. Argentina e Paraguai, que somam seis, já estão classificadas e se enfrentam no jogo de fundo da rodada. Ambas as seleções tem seis pontos. Venezuela e Chile terminaram com três. Colômbia, Argentina e Paraguai se juntam a Brasil, Uruguai e Equador, classificados no Grupo A, a partir de sexta-feira.