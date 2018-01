Colômbia vai à final da Copa América A Colômbia fez o que a seleção brasileira não conseguiu: ganhou de Honduras. Com a vitória por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, os colombianos garantiram vaga na final da Copa América. O outro finalista é o México, que passou pelo Uruguai na quarta-feira e vai decidir o título no domingo, em Bogotá. Jogando em casa, em Manizales, a Colômbia confirmou o favoritismo contra os hondurenhos, que tinham eliminado o Brasil nas quartas-de-final. Num forte chute, Gerardo Bedoya fez 1 a 0 para os colombianos logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Aos 18 da segunda etapa, após receber passe de Grisales, o artilheiro Aristizábal marcou seu 6º gol na Copa América e definiu a vitória da seleção de seu país. Agora, a seleção de Honduras irá disputar o terceiro lugar do torneio com o Uruguai, domingo, também em Bogotá. Na luta pelo título, Colômbia e México vão tentar conquistar a Copa América pela primeira vez na história - os colombianos foram vice-campeões em 75 e os mexicanos, em 93. ?Temos que manter a calma pois o México é uma grande equipe. Mas, estamos muito confiantes, ainda mais com o grande apoio dessa torcida?, afirmou Aristizábal.