Colômbia vence Bolívia por 2 a 0 Com gols de Herrera e Arzuaga, um em cada tempo, a Colômbia derrotou, nesta madrugada de terça-feira, a Bolívia, por 2 a 0, na terceira rodada do Pré-Olímpico do Chile. Com este resultado, os colombianos se igualam ao Equador, com seis pontos, na liderança do Grupo B. A Argentina soma quatro, enquanto o Peru tem um e a Bolívia ainda não somou ponto. Na quarta-feira, os equatorianos encaram a Argentina. A Colômbia estará de folga.