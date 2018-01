Colômbia vence Chile por 2 a 0 A Colômbia venceu o Chile por 2 a 0, na noite desta terça-feira, e terminou a primeira fase da Copa América como líder isolada do grupo A. Invictos, os colombianos enfrentarão nas quartas-de-final da competição o segundo melhor terceiro colocado. Os gols foram marcados por Aristizábal, numa cobrança de pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, e Arriaga, aos 47 do segundo. Os dois times terminaram com dez jogadores em campo, por causa da expulsão do colombiano Murillo e do chileno Galdames, que se agrediram aos 34 minutos de jogo. Na preliminar, o Equador goleou a Venezuela por 4 a 0 e manteve a chance de se classificar como um dos melhores terceiros.