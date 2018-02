Colômbia vence e Argentina fica em situação complicada A Colômbia, atual campeã sul-americana sub-20, derrotou a Argentina por 2 a 1 e mostrou ter condições de manter o título. O jogo encerrou a segunda rodada do Grupo B, no estádio de Ciudad del Este, no Paraguai. A seleção argentina dominou o primeiro tempo e saiu na frente aos 10 minutos, com um forte chute do zagueiro Fazio, após um escanteio. O jogador Morales comandou o time até, inexplicavelmente, ser substituído no segundo tempo, com isso a Argentina perdeu qualidade o que permitiu a reação adversária. Aos 26 minutos do segundo tempo, uma grande jogada dos jogadores colombianos Pino e Quintero levou ao gol de Mosquera, que tocou na saída do goleiro Romero. Aos 32, Pino passou por três jogadores argentinos e fez o passe para Quintero, livre, marcar o segundo gol da Colômbia. Os minutos seguintes foram uma sucessão de tentativas argentinas ineficazes e contra-ataques colombianos perigosos. As seleções da Colômbia, Uruguai e Venezuela estão empatadas com três pontos, mas a atual campeã tem um jogo a menos. A Argentina marcou apenas um ponto em dois jogos.