Colômbia vence e se classifica A Colômbia se classificou para as quartas-de-final da Copa América ao derrotar o Equador por 1 a 0, neste sábado à noite. Aristizábal marcou o gol da vitória aos 30 minutos do primeiro tempo. Depois do domínio no primeiro tempo, os colombianos tiveram trabalho, pois os equatorianos criaram várias oportunidades de empatar. Colômbia e Chile, que na preliminar venceu a Venezuela pelo mesmo placar, agora têm seis pontos e já estão garantidos com as duas vagas do grupo. Aos derrotados, resta a remota possibilidade de classificação como melhores terceiros colocados.