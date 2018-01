Colômbia vence e vai às semifinais A Colômbia continua cumprindo à risca seu papel de anfitriã e candidata ao título da Copa América de 2001. O time da casa derrotou o Peru por 3 a 0, nesta segunda-feira à noite, e passou para a semifinal do torneio sul-americano de seleções. Até agora, é a única equipe que venceu os quatro jogos que disputou. Os 30 mil torcedores que foram ao estádio Centenário tiveram de esperar 50 minutos para festejar o primeiro gol colombiano. Na fase inicial, mesmo com o domínio, a equipe do técnico Francisco Maturana não conseguiu superar a boa marcação de defesa peruana. Por isso, passou a maior parte do tempo com insistentes e inúteis trocas de passes, mas quase sem dar trabalho ao goleiro Ibañez. A situação mudou apenas na fase final. Logo aos 5 minutos, Aristizábal aproveitou jogada de Hernandéz e chutou forte, sem chance de defesa para Ibañez. Com a vantagem, a Colômbia animou-se, foi à frente, pressionou e tirou proveito da fragilidade peruana. Dessa forma, chegou com naturalidade ao segundo gol, aos 20 minutos, com Hernandéz pegando firme em rebote do goleiro. A diferença de categoria entre os dois times tornou-se mais evidente aos 23 minutos, quando Aristizábal fez o terceiro, de cabeça, em cruzamento de Grisales. Com os dois gols de ontem, o ex-jogador do São Paulo foi a cinco e alcançou Wanchope, de Costa Rica, na liderança na artilharia da competição. Aristizábal pode isolar-se na frente, já que a Colômbia fará mais duas partidas - a semifinal e, na pior das hipóteses, a disputa do terceiro lugar. "No primeiro tempo, tudo foi mais difícil", reconheceu Hernandéz, um dos destaques da partida. "Mas mantivemos a calma e isso foi fundamental", constatou. "Depois do gol, o Peru abriu a guarda e então pudemos mostrar nosso futebol." O zagueiro Yepes foi mais incisivo em sua análise e não poupou o rival. "O Peru veio apenas para se defender", afirmou o colombiano. "E agüentou só até levar o primeiro gol."