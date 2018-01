Colômbia vence Equador e segue viva A Colômbia derrotou o Equador por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Barranquilla, e segue na luta por uma vaga da América do Sul nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Com o resultado, os colombianos subiram para 20 pontos e encostaram nos equatorianos, que estão com 23 pontos na terceira colocação. Faltam três rodadas para o final da competição. A seleção da casa começou a partida de forma arrasadora e fez 2 a 0 no placar em apenas nove minutos com dois gols de Tressor Moreno. Na segunda etapa, Arzuaga marcou o terceiro depois de cortar um zagueiro na área e chutar cruzado. Na próxima rodada, marcada para os dias 3 e 4 de setembro, a Colômbia enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, e o Equador encara a Bolívia, em La Paz.