Colômbia vence Jamaica na Copa Ouro No outro jogo deste domingo pela Copa Ouro, além de Brasil 0 x 1 México, a Colômbia venceu a Jamaica, também por 1 a 0, com gol de Patiño e assumiu a liderança do Grupo B, que tem ainda a Guatemala. Os colombianos, que serão os primeiros adversários do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo, dominaram o jogo no início e fizeram seu gol aos 42 minutos do primeiro tempo, em uma tabela de Jairo Castillo com Patiño, que completou para o gol após driblar o goleiro jamaicano. No final, a Jamaica pressionou, mas não conseguiu marcar. Nos jogos desta segunda-feira da Copa Ouro, Estados Unidos e Canadá podem garantir sua classificação para as quartas-de-final. Pelo Grupo C, o time americano, que estreou vencendo El Salvador, por 2 a 0, no sábado, joga em Foxboro, contra Martinica, seleção do Caribe que é considerada a equipe mais fraca da competição. Com um empate, os Estados Unidos já garantem a classificação. O time americano luta pelo bicampeonato e o técnico Bruce Arena diz que conquistar o título é a única forma de apagar a péssima participação na Copa das Confederações. ?Obviamente se percebe que existe uma pressão para que o time vença. Temos que ganhar a Copa Ouro?, diz o treinador, que levou os Estados Unidos às quartas-de-final da Copa do Mundo no ano passado. O time terá três reforços em relação à estréia. O experiente goleiro Kesey Keller, o volante Claudio Reyna e o atacante Brian McBride. Na última Copa Ouro, Martinica foi desclassificada nas quartas-de-final, ao perder para o Canadá, nos pênaltis. O time não está classificado entre os 204 participantes do ranking da Fifa. Martinica é filiada à Concacaf, organização que rege o futebol na América do Norte e Caribe, mas é representada pela França na entidade mundial. O Canadá, que estreou com uma surpreendente vitória sobre a favorita Costa Rica, por 1 a 0, joga contra Cuba, que nunca venceu uma partida na competição. O time cubano é dirigido pelo técnico peruano Miguel Company e já surpreendeu ao chegar à fase final da competição. Company diz que o principal objetivo é fazer os jogadores adquirirem experiência em competições internacionais.