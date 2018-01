Colômbia vence na Copa América A Colômbia venceu a Venezuela por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na segunda partida da rodada de abertura da Copa América. Grisales abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo e Aristizábal ampliou numa cobrança de pênalti aos 15 do segundo. A Venezuela terminou com um jogador a menos, por causa da expulsão de Valenilla logo no início do segundo tempo. Na preliminar, também pelo grupo A da competição, o Chile goleou o Equador por 4 a 1. A competição prossegue nesta quinta-feira com os jogos do Grupo B: Peru x Paraguai e Brasil x México.