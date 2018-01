Colômbia vence o Uruguai: 3 a 1 A Colômbia deu um passo importante rumo à classificação ao Mundial Sub-20 de futebol, que será disputado em junho e julho na Holanda, ao derrotar ontem o Uruguai, por 3 a 1, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Com esta vitória, a Colômbia chegou aos seis pontos, mesma pontuação do time brasileiro. O torneio classifica quatro seleções sul-americanas para o Mundial.